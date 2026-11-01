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Jaime Munguía sufrió, pero venció por decisión a Nikita Zon

Jaime Munguía venció a Nikita Zon por decisión en doce rounds para retener su campeonato mundial supermediano de AMB.

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  • Clave informativa: Jaime Munguía sufrió, pero venció por decisión a Nikita Zon
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Cobertura (10)

El resumen

La cobertura sobre el boxeo internacional registra este 1 de noviembre de 2026 los resultados recientes del cuadrilátero, destacando el combate entre Jaime Munguía y Nikita Zon en una cartelera que antecede al enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli. La AMB había autorizado previamente a Jaime Munguía para exponer su título supermediano ante Nikita Zon.

El desarrollo del combate implicó doce rounds donde Munguía sufrió para conseguir la victoria, logrando quitarle el invicto a su oponente por decisión. Medios especializados como FightNews, Sporting News, Al Bat, TV Azteca, Yahoo, MARCA, Solo Boxeo, Claro Sports y ESPN Deportes han seguido de cerca las alternativas de la pelea.

Los reportes detallan tanto la transmisión previa como el impacto del resultado en la lista de campeones mundiales mexicanos. Las publicaciones actuales no especifican los detalles sobre los próximos rivales oficiales que enfrentará Jaime Munguía tras esta defensa titular, ni se han mencionado cifras oficiales sobre las ganancias económicas obtenidas en la cartelera.

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Respuestas rápidas

¿Quién ganó la pelea entre Jaime Munguía y Nikita Zon?

Jaime Munguía venció a Nikita Zon por decisión en doce rounds.

¿Qué título defendió Jaime Munguía?

Retuvo su campeonato mundial supermediano de la AMB.

¿Qué ocurrió con el invicto de Nikita Zon?

Jaime Munguía le quitó el invicto a Nikita Zon en este combate.

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