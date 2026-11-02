Dos exlanzadores de MLB a juicio por manipular lanzamientos a cambio de sobornos
Los exlanzadores de MLB Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio este lunes por presunto esquema de apuestas.
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Cobertura (6)
- Lanzadores dominicanos Clase y Ortiz van a juicio este lunes acusado de fraude RC Noticias · hace 3 h
- Emmanuel Clase y Luis Ortiz irán a juicio hoy El Nacional — La voz de todos · hace 3 h
- MLB: Emmanuel Clase y Luis Ortiz podrían ver a sus propios compañeros declarar en juicio por apuestas Al Bat · hace 3 h
- Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán juicio por presunto esquema de apuestas en MLB CDN Deportes · hace 3 h
- El caso Clase y Ortiz sacude las Grandes Ligas: Ejecutivos y compañeros de equipo de Cleveland testificarán en el juicio El Dia.com.do · hace 3 h
- Dos exlanzadores de MLB a juicio por manipular lanzamientos a cambio de sobornos Primera Hora · hace 3 h
El resumen
Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio este lunes por cargos relacionados con la manipulación de lanzamientos a cambio de sobornos y un presunto esquema de apuestas en las Grandes Ligas. El caso ha sacudido a la competición, señalando la cobertura que ejecutivos y compañeros de equipo de Cleveland testificarán en el proceso judicial, existiendo además la posibilidad de que los propios compañeros declaren.
Actualmente, los dos exlanzadores se encuentran ante el juicio programado para este lunes, mientras medios como RC Noticias, El Nacional, Al Bat, CDN Deportes, El Dia.com.do y Primera Hora siguen de cerca el desarrollo de las audiencias.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes son los exlanzadores involucrados en el juicio?
Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz.
¿De qué se les acusa a Clase y Ortiz?
Enfrentan un juicio por fraude, presunto esquema de apuestas y manipulación de lanzamientos a cambio de sobornos en la MLB.
¿Quiénes testificarán en el juicio?
La cobertura señala que testificarán ejecutivos y compañeros de equipo de Cleveland.
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