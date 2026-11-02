Dos exlanzadores de MLB a juicio por manipular lanzamientos a cambio de sobornos

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio este lunes por cargos relacionados con la manipulación de lanzamientos a cambio de sobornos y un presunto esquema de apuestas en las Grandes Ligas. El caso ha sacudido a la competición, señalando la cobertura que ejecutivos y compañeros de equipo de Cleveland testificarán en el proceso judicial, existiendo además la posibilidad de que los propios compañeros declaren.

Actualmente, los dos exlanzadores se encuentran ante el juicio programado para este lunes, mientras medios como RC Noticias, El Nacional, Al Bat, CDN Deportes, El Dia.com.do y Primera Hora siguen de cerca el desarrollo de las audiencias.