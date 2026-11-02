TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes

Dos exlanzadores de MLB a juicio por manipular lanzamientos a cambio de sobornos

Los exlanzadores de MLB Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio este lunes por presunto esquema de apuestas.

6fuentes
6artículos
18velocidad
+31%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Dos exlanzadores de MLB a juicio por manipular lanzamientos a cambio de sobornos
  • Punto central: Los exlanzadores de MLB Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio este lunes por presunto esquema de apuestas.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 18 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Cobertura (6)

El resumen

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio este lunes por cargos relacionados con la manipulación de lanzamientos a cambio de sobornos y un presunto esquema de apuestas en las Grandes Ligas. El caso ha sacudido a la competición, señalando la cobertura que ejecutivos y compañeros de equipo de Cleveland testificarán en el proceso judicial, existiendo además la posibilidad de que los propios compañeros declaren.

Actualmente, los dos exlanzadores se encuentran ante el juicio programado para este lunes, mientras medios como RC Noticias, El Nacional, Al Bat, CDN Deportes, El Dia.com.do y Primera Hora siguen de cerca el desarrollo de las audiencias.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 5 min.

Respuestas rápidas

¿Quiénes son los exlanzadores involucrados en el juicio?

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz.

¿De qué se les acusa a Clase y Ortiz?

Enfrentan un juicio por fraude, presunto esquema de apuestas y manipulación de lanzamientos a cambio de sobornos en la MLB.

¿Quiénes testificarán en el juicio?

La cobertura señala que testificarán ejecutivos y compañeros de equipo de Cleveland.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

MLB Emmanuel Clase Luis Ortiz Grandes Ligas Cleveland

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n