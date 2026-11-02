Preocupación por Jack Campbell, retirado en camilla de un partido de NFL entre Lions y Vikings

En la jornada reciente del partido de la NFL entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, el linebacker Jack Campbell sufrió una lesión en el cuello tras una tacleada que lo dejó inconsciente e inmovilizado en el terreno de juego, generando una escena alarmante. El hecho ocurrió durante el encuentro deportivo y provocó la movilización inmediata de los cuerpos médicos para inmovilizar al jugador de los Lions, quien abandonó el campo en camilla en medio de lágrimas de sus compañeros antes de ser trasladado a un hospital.

Los reportes de medios como LatinUS, The Morning Call, Deadspin, marca usa, Fox News, ESPN Deportes y CNN en Español coinciden en la gravedad de la escena y el traslado hospitalario, aunque la cobertura actual no especifica el diagnóstico médico oficial ni la evolución posterior del estado de salud del deportista.