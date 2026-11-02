Preocupación por Jack Campbell, retirado en camilla de un partido de NFL entre Lions y Vikings
El linebacker Jack Campbell de los Detroit Lions fue retirado en camilla e inmovilizado tras un fuerte golpe en un partido contra los Minnesota Vikings.
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Cobertura (7)
- ¡Drama en Detroit! Defensivo de Lions sufre fuerte golpe en el cuello y cae inconsciente LatinUS · hace 5 h
- Linebacker Jack Campbell sale en camilla tras una tacleada ante Vikings The Morning Call · hace 5 h
- Jack Campbell, de los Lions, fue retirado en camilla tras una entrada contra los Vikings. Deadspin · hace 5 h
- Escena alarmante en Detroit: Jack Campbell, inmovilizado tras sufrir una lesión marca usa · hace 5 h
- Lágrimas de sus compañeros de equipo mientras sacaban en camilla del campo y trasladaban al hospital a Jack Campbell, el linebacker de los Detroit Lions que se quedó inmovilizado. Fox News · hace 5 h
- Jack Campbell, LB de Lions, fue inmovilizado y trasladado a un hospital ESPN Deportes · hace 5 h
- Preocupación por Jack Campbell, retirado en camilla de un partido de NFL entre Lions y Vikings CNN en Español · hace 5 h
El resumen
En la jornada reciente del partido de la NFL entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, el linebacker Jack Campbell sufrió una lesión en el cuello tras una tacleada que lo dejó inconsciente e inmovilizado en el terreno de juego, generando una escena alarmante. El hecho ocurrió durante el encuentro deportivo y provocó la movilización inmediata de los cuerpos médicos para inmovilizar al jugador de los Lions, quien abandonó el campo en camilla en medio de lágrimas de sus compañeros antes de ser trasladado a un hospital.
Los reportes de medios como LatinUS, The Morning Call, Deadspin, marca usa, Fox News, ESPN Deportes y CNN en Español coinciden en la gravedad de la escena y el traslado hospitalario, aunque la cobertura actual no especifica el diagnóstico médico oficial ni la evolución posterior del estado de salud del deportista.
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Respuestas rápidas
¿Quién es Jack Campbell?
Es un linebacker de los Detroit Lions que sufrió una lesión durante un partido de la NFL.
¿Contra qué equipo jugaban los Detroit Lions?
El partido se disputaba contra los Minnesota Vikings.
¿Qué se sabe sobre su estado de salud actual?
Las coberturas indican que fue trasladado a un hospital, pero no detallan un parte médico definitivo.
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