¡Escalofriante! Receptor de Kansas City sufre grave lesión en el tobillo ante los Raiders

5 medios informaron sobre la grave lesión de tobillo sufrida por Tyquan Thornton durante el encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Raiders. El incidente ocurrió tras una recepción decisiva en el partido, momento en el cual Thornton no se percató de que su pie apuntaba en la dirección incorrecta, según detalla Fox News.

ESPN Deportes y Mediotiempo califican la lesión como grave, mientras que Claro Sports señala que el accidente sucedió justo después de que el jugador tuviera el mejor desempeño de su carrera. Excélsior vincula el suceso con la victoria final de los Chiefs sobre los Raiders.

La atención se centra ahora en la gravedad de la lesión del tobillo y el impacto que tendrá en el receptor tras su destacada actuación en el juego.