¡Escalofriante! Receptor de Kansas City sufre grave lesión en el tobillo ante los Raiders
Tyquan Thornton, receptor de los Kansas City Chiefs, sufrió una grave lesión de tobillo durante la victoria de su equipo frente a los Raiders.
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El resumen
5 medios informaron sobre la grave lesión de tobillo sufrida por Tyquan Thornton durante el encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Raiders. El incidente ocurrió tras una recepción decisiva en el partido, momento en el cual Thornton no se percató de que su pie apuntaba en la dirección incorrecta, según detalla Fox News.
ESPN Deportes y Mediotiempo califican la lesión como grave, mientras que Claro Sports señala que el accidente sucedió justo después de que el jugador tuviera el mejor desempeño de su carrera. Excélsior vincula el suceso con la victoria final de los Chiefs sobre los Raiders.
La atención se centra ahora en la gravedad de la lesión del tobillo y el impacto que tendrá en el receptor tras su destacada actuación en el juego.
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Cobertura (5)
- Tyquan Thornton sufre escalofriante lesión en victoria de Chiefs sobre Raiders excelsior.com.mx · hace 6 h
- ¡Alarma en Kansas City! Tyquan Thornton sufre fuerte lesión tras el mejor juego de su carrera Claro Sports · hace 6 h
- NFL: Tyquan Thornton sufrió grave lesión de tobillo con Chiefs ESPN Deportes · hace 6 h
- Chiefs' Tyquan Thornton didn't realize his foot was pointing the wrong direction after game-changing catch Fox News · hace 6 h
- ¡Escalofriante! Receptor de Kansas City sufre grave lesión en el tobillo ante los Raiders Mediotiempo · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el jugador lesionado?
El jugador es Tyquan Thornton, receptor de los Kansas City Chiefs.
¿Contra qué equipo jugaban los Chiefs?
Se enfrentaban a los Raiders.
¿En qué parte del cuerpo fue la lesión?
Thornton sufrió una grave lesión en el tobillo.
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