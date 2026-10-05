Semana 4 NFL: De la A a la Z, según el Gurú de las Diagonales

La Semana 4 de la NFL ha sido analizada detalladamente por el Gurú de las Diagonales en ESPN Deportes, quien evaluó la jornada de la A a la Z. Posteriormente, El Universal proporcionó la guía de horarios y canales para los encuentros del domingo 4 de octubre.

DAZN añadió datos estadísticos donde Kenneth Walker III y Kirk Cousins sobresalieron en el desempeño semanal. Por su parte, ESPN Guatemala presentó una perspectiva donde los 49ers son posicionados como el mejor equipo de la NFL.

No se registran contradicciones directas entre las fuentes, aunque varían en su enfoque entre la estadística, la opinión y la logística. El ciclo informativo se cierra ahora con Primero y Diez, que ya ha publicado el calendario con fechas y horarios para la Semana 5.