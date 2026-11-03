Álex Márquez, aliviado tras ser intervenido: "Un pasito más para volver a estar al 100 %"

La Vanguardia informó inicialmente sobre la intervención quirúrgica de Álex Márquez debido a una lesión en el hombro derecho sufrida en Montmeló. Posteriormente, medios como SPORT y MARCA añadieron detalles sobre el éxito de la operación y el estado de alivio del deportista, quien declaró sentirse en "un pasito más para volver a estar al 100 %".

Por su parte, Todocircuito.com y Motociclismo recogieron declaraciones previas del piloto en las que explicaba que no podía trabajar la fuerza y que tenía la zona atrofiada, además de repasar su situación respecto a Marc y Bezzecchi antes de pasar por el quirófano. La cobertura no presenta contradicciones sustanciales entre los diferentes medios, coincidiendo todos en la naturaleza de la intervención y las declaraciones del propio protagonista.

En la actualidad, tras haberse completado la operación derivada de los problemas físicos del accidente en Barcelona, los reportes confirman que el piloto afronta su proceso de recuperación con el objetivo de recuperar su condición física completa.