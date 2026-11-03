Álex Márquez, aliviado tras ser intervenido: "Un pasito más para volver a estar al 100 %"
El piloto Álex Márquez se somete a una intervención quirúrgica en el hombro derecho tras una lesión previa.
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Cobertura (5)
- Àlex Márquez, intervenido del hombro derecho que se lesionó en Montmeló La Vanguardia · hace 4 h
- "Contento de darle una manita a Marc estando en medio de él y Bezzecchi", Álex antes de operarse Todocircuito.com · hace 4 h
- Álex Márquez: "Mañana me opero, no puedo trabajar fuerza y tengo todo muy atrofiado" Motociclismo · hace 4 h
- Alex Márquez, operado con éxito de sus problemas físicos derivados del accidente en Barcelona SPORT · hace 4 h
- Álex Márquez, aliviado tras ser intervenido: "Un pasito más para volver a estar al 100 %" MARCA · hace 4 h
El resumen
La Vanguardia informó inicialmente sobre la intervención quirúrgica de Álex Márquez debido a una lesión en el hombro derecho sufrida en Montmeló. Posteriormente, medios como SPORT y MARCA añadieron detalles sobre el éxito de la operación y el estado de alivio del deportista, quien declaró sentirse en "un pasito más para volver a estar al 100 %".
Por su parte, Todocircuito.com y Motociclismo recogieron declaraciones previas del piloto en las que explicaba que no podía trabajar la fuerza y que tenía la zona atrofiada, además de repasar su situación respecto a Marc y Bezzecchi antes de pasar por el quirófano. La cobertura no presenta contradicciones sustanciales entre los diferentes medios, coincidiendo todos en la naturaleza de la intervención y las declaraciones del propio protagonista.
En la actualidad, tras haberse completado la operación derivada de los problemas físicos del accidente en Barcelona, los reportes confirman que el piloto afronta su proceso de recuperación con el objetivo de recuperar su condición física completa.
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Respuestas rápidas
¿De qué ha sido intervenido Álex Márquez?
De una lesión en el hombro derecho derivada de un accidente en Montmeló, Barcelona.
¿Qué medios informaron sobre la operación?
Medios como La Vanguardia, Todocircuito.com, Motociclismo, SPORT y MARCA cubrieron la noticia.
¿Qué declaró el piloto antes de la intervención?
Afirmó que no podía trabajar fuerza, que tenía todo muy atrofiado y valoró su papel en la pista frente a Marc y Bezzecchi.
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