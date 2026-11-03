Barcelona cayó ante el PSG y Real Madrid, pero Gordon suelta una frase insólita
Las recientes derrotas del Barcelona frente al PSG y al Real Madrid coinciden con declaraciones de Anthony Gordon.
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Cobertura (5)
- Gordon: "Debo ser más egoísta, no pasar tanto el balón y marcar más goles" MARCA · hace 13 h
- Anthony Gordon, el futbolista que lee para relajarse El Periódico · hace 13 h
- Gordon, jugador del Barça: "Ni el Real Madrid ni el PSG son superiores, tendríamos que haber ganado El Clásico" El Confidencial · hace 13 h
- Anthony Gordon dice que jugar con Newcastle y Barcelona es 'lo que más he disfrutado' Yahoo · hace 13 h
- Barcelona cayó ante el PSG y Real Madrid, pero Gordon suelta una frase insólita DIEZ.HN · hace 13 h
El resumen
La cobertura deportiva sitúa el foco en las recientes caídas del Barcelona ante el PSG y el Real Madrid. En medio de estos resultados, el jugador del Barcelona Anthony Gordon ha acaparado la atención mediática con declaraciones difundidas por medios como El Confidencial, MARCA y DIEZ.HN.
El futbolista expresó que ni el Real Madrid ni el PSG son superiores y afirmó que su equipo debió haber ganado El Clásico. Asimismo, Gordon dejó frases llamativas sobre su desempeño personal, señalando que debe ser más egoísta, pasar menos el balón y marcar más goles, tras mencionar también su etapa previa en el Newcastle.
Además de sus reflexiones sobre el terreno de juego, la cobertura de El Periódico aborda facetas personales del jugador, destacando sus hábitos de lectura para relajarse, mientras que Yahoo recoge su satisfacción por haber jugado tanto en el Newcastle como en el Barcelona.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Anthony Gordon sobre el Real Madrid y el PSG?
Afirmó que ninguno de los dos equipos es superior al Barcelona y que tendrían que haber ganado El Clásico.
¿Qué aspectos de su juego mencionó el futbolista?
Señaló que debe ser más egoísta, pasar menos el balón y marcar más goles.
¿Qué otros temas aborda la cobertura sobre Gordon?
Los reportes mencionan su disfrute al jugar con el Newcastle y el Barcelona, así como sus hábitos de lectura para relajarse.
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