Barcelona cayó ante el PSG y Real Madrid, pero Gordon suelta una frase insólita

La cobertura deportiva sitúa el foco en las recientes caídas del Barcelona ante el PSG y el Real Madrid. En medio de estos resultados, el jugador del Barcelona Anthony Gordon ha acaparado la atención mediática con declaraciones difundidas por medios como El Confidencial, MARCA y DIEZ.HN.

El futbolista expresó que ni el Real Madrid ni el PSG son superiores y afirmó que su equipo debió haber ganado El Clásico. Asimismo, Gordon dejó frases llamativas sobre su desempeño personal, señalando que debe ser más egoísta, pasar menos el balón y marcar más goles, tras mencionar también su etapa previa en el Newcastle.

Además de sus reflexiones sobre el terreno de juego, la cobertura de El Periódico aborda facetas personales del jugador, destacando sus hábitos de lectura para relajarse, mientras que Yahoo recoge su satisfacción por haber jugado tanto en el Newcastle como en el Barcelona.