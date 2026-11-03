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Barcelona cayó ante el PSG y Real Madrid, pero Gordon suelta una frase insólita

Las recientes derrotas del Barcelona frente al PSG y al Real Madrid coinciden con declaraciones de Anthony Gordon.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Barcelona cayó ante el PSG y Real Madrid, pero Gordon suelta una frase insólita
  • Punto central: Las recientes derrotas del Barcelona frente al PSG y al Real Madrid coinciden con declaraciones de Anthony Gordon.
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Cobertura (5)

El resumen

La cobertura deportiva sitúa el foco en las recientes caídas del Barcelona ante el PSG y el Real Madrid. En medio de estos resultados, el jugador del Barcelona Anthony Gordon ha acaparado la atención mediática con declaraciones difundidas por medios como El Confidencial, MARCA y DIEZ.HN.

El futbolista expresó que ni el Real Madrid ni el PSG son superiores y afirmó que su equipo debió haber ganado El Clásico. Asimismo, Gordon dejó frases llamativas sobre su desempeño personal, señalando que debe ser más egoísta, pasar menos el balón y marcar más goles, tras mencionar también su etapa previa en el Newcastle.

Además de sus reflexiones sobre el terreno de juego, la cobertura de El Periódico aborda facetas personales del jugador, destacando sus hábitos de lectura para relajarse, mientras que Yahoo recoge su satisfacción por haber jugado tanto en el Newcastle como en el Barcelona.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 52 min.

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Anthony Gordon sobre el Real Madrid y el PSG?

Afirmó que ninguno de los dos equipos es superior al Barcelona y que tendrían que haber ganado El Clásico.

¿Qué aspectos de su juego mencionó el futbolista?

Señaló que debe ser más egoísta, pasar menos el balón y marcar más goles.

¿Qué otros temas aborda la cobertura sobre Gordon?

Los reportes mencionan su disfrute al jugar con el Newcastle y el Barcelona, así como sus hábitos de lectura para relajarse.

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