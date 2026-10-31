EN VIVO: Raphinha sigue en racha y tiene ganando al Barcelona sobre Alavés

Un partido en directo enfrenta al Barcelona y al Alavés, marcado por el desempeño goleador de Raphinha que tiene al equipo en ventaja según la cobertura en vivo disponible. La previa del encuentro y las alineaciones fueron seguidas por diversos medios especializados como MARCA, ESPN Deportes y Diario AS, enfocándose en las valoraciones, comentarios y probabilidades previas al silbatazo inicial en el Camp Nou.

Los detalles sobre el marcador final y las consecuencias de este resultado en la tabla de posiciones aún no se especifican en la información reportada hasta el momento.