La cobertura actual expone que Lionel Messi estuvo cerca de fichar por el Real Madrid. La información surge tras las recientes declaraciones de un exfutbolista y exdirectivo español, Miguel Ángel Portugal, quien reveló los detalles de aquel acercamiento.

Según la información difundida por medios como SPORT, Mundo Deportivo, TN, Yahoo, El Intransigente y Marca USA, el ofrecimiento se produjo debido a que el jugador no terminaba de renovar su vínculo en su momento, lo que abrió una posibilidad concreta para el club merengue en 2001. Las publicaciones detallan que una persona allegada al delantero fue la encargada de acercar la propuesta a la entidad madridista, planteando un escenario que pudo haber cambiado el rumbo histórico del fútbol español al arrebatarle la joven promesa al Barcelona.

Los reportes periodísticos actuales se limitan a exponer la revelación de la leyenda del Real Madrid sobre los entresijos de aquel fichaje frustrado, sin que la cobertura señale nuevos movimientos o reacciones oficiales por parte de los protagonistas involucrados en la actualidad.