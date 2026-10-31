¿Quién es Brian Fariñas, canterano que debuta con Barcelona ante Alavés?

En la jornada con fecha de 2026-10-31, la cobertura deportiva recoge el debut del canterano Brian Fariñas con el Barcelona en el partido contra el Alavés, donde también figuran novedades en el once como Adeyemi, Raphinha, Lamine y De Jong, además de una defensa revolucionaria. La información disponible en los titulares no especifica los detalles contractuales a largo plazo de Fariñas, la duración exacta de su participación en el terreno de juego ni los planes futuros del club respecto a su continuidad en el primer equipo tras este encuentro.