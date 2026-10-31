¿Quién es Brian Fariñas, canterano que debuta con Barcelona ante Alavés?
10 artículos registran el debut de Brian Fariñas con el Barcelona frente al Alavés bajo la dirección de Flick.
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Cobertura (11)
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El resumen
En la jornada con fecha de 2026-10-31, la cobertura deportiva recoge el debut del canterano Brian Fariñas con el Barcelona en el partido contra el Alavés, donde también figuran novedades en el once como Adeyemi, Raphinha, Lamine y De Jong, además de una defensa revolucionaria. La información disponible en los titulares no especifica los detalles contractuales a largo plazo de Fariñas, la duración exacta de su participación en el terreno de juego ni los planes futuros del club respecto a su continuidad en el primer equipo tras este encuentro.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipo debutó a Brian Fariñas?
El Barcelona, según indican los titulares de los medios deportivos.
¿Contra qué equipo se produjo el debut?
El partido se disputó frente al Alavés.
¿Qué otras novedades destacaron en el once del Barcelona?
La cobertura señala la presencia de Adeyemi, Raphinha, Lamine y De Jong, junto a una defensa revolucionaria.
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