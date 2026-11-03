Disney contempla miles de despidos

Los trabajadores enfrentan la incertidumbre de una nueva reestructuración laboral mientras la compañía avanza en sus planes de ajuste. La estrategia corporativa contempla la eliminación de puestos de trabajo, incluyendo hasta 200 empleos específicos en la división de parques y cruceros.

Diversos medios económicos y generalistas han reportado estas decisiones, señalando que la compañía ya prepara el terreno para esta reducción masiva de personal. La cobertura informativa actual no especifica el calendario exacto ni los plazos definitivos en los que se ejecutarán estas salidas de la plantilla.

Queda por determinar el alcance total de la medida en las diferentes filiales y cómo se implementarán los recortes anunciados.