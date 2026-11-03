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Julio Iglesias Jr. en el Euskalduna: «¡El niño canta!»

Julio Iglesias Jr. acapara la atención mediática con su gira de conciertos tributo a los grandes éxitos de su padre.

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Respuestas rápidas

¿Qué canciones interpreta Julio Iglesias Jr. en sus conciertos actuales?

Los grandes éxitos de su padre.

¿Qué ciudades forman parte de esta serie de presentaciones?

Zaragoza, Logroño, Madrid y Bilbao, incluyendo recintos como el Auditorio de Zaragoza, Riojafórum y el Euskalduna.

¿Qué medios informan sobre sus actuaciones?

El Periódico de Aragón, La Rioja, Fuenlabrada Noticias, Deia y El Correo.

El resumen

Cinco medios informativos recogen la actualidad en torno a la figura de Julio Iglesias Jr. y sus recientes actuaciones musicales en diversas ciudades. La cobertura destaca la expectación generada por las presentaciones del artista, centradas en rescatar el legado musical de su progenitor.

Entre los soportes que siguen de cerca sus actuaciones se encuentran El Periódico de Aragón, La Rioja, Fuenlabrada Noticias, Deia y El Correo, este último destacando su paso por el Euskalduna. Los seguidores y el público asistente acogen con gran interés las citas musicales programadas para estos días en escenarios como Zaragoza, Logroño, Madrid y Bilbao, donde interpreta los temas más conocidos de su padre.

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Julio Iglesias Jr. Euskalduna Bilbao Zaragoza Madrid Música

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