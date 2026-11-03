Julio Iglesias Jr. en el Euskalduna: «¡El niño canta!»

Cinco medios informativos recogen la actualidad en torno a la figura de Julio Iglesias Jr. y sus recientes actuaciones musicales en diversas ciudades. La cobertura destaca la expectación generada por las presentaciones del artista, centradas en rescatar el legado musical de su progenitor.

Entre los soportes que siguen de cerca sus actuaciones se encuentran El Periódico de Aragón, La Rioja, Fuenlabrada Noticias, Deia y El Correo, este último destacando su paso por el Euskalduna. Los seguidores y el público asistente acogen con gran interés las citas musicales programadas para estos días en escenarios como Zaragoza, Logroño, Madrid y Bilbao, donde interpreta los temas más conocidos de su padre.