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¿Quién era Rachel Apa? La joven corredora que murió intentando terminar la Maratón de Nueva York a sus 24 años

Una joven corredora de 24 años falleció tras sufrir una emergencia médica durante la Maratón de Nueva York.

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Cobertura (10)

El resumen

Una joven corredora de 24 años murió tras sufrir una emergencia médica mientras participaba en la Maratón de Nueva York. La atleta se desplomó cuando se encontraba a pocos kilómetros de la línea de meta, en lo que constituía su primer maratón.

Diversos medios internacionales, incluyendo a The New York Times, ABC, Telemundo New York, Marca USA, La Nación, Artículo 14 y HolaNews, cubrieron el trágico suceso ocurrido durante el desarrollo de la competencia deportiva. La cobertura actual se centra en la identidad de la corredora, identificada en los reportes como Rachel Apa, sin que la información disponible detalle por el momento las causas exactas del colapso médico que provocó su fallecimiento cerca del final de la prueba.

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Respuestas rápidas

¿Qué edad tenía la corredora fallecida?

Tenía 24 años de edad, según indican los reportes de prensa.

¿En qué competencia ocurrió el trágico suceso?

Ocurrió durante la Maratón de Nueva York.

¿A qué distancia de la meta se produjo el desplome?

Los medios señalan que se desplomó a pocos kilómetros o millas de la meta, situando la distancia entre dos y tres kilómetros o dos millas según las distintas coberturas.

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Maratón de Nueva York Rachel Apa Deportes Atletismo

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