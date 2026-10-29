Muere atleta española de 24 años en el accidente ferroviario

Una joven atleta de 24 años, identificada como Julieta Gallego, ha fallecido en un accidente ferroviario ocurrido en Toledo, según los primeros reportes difundidos por HOLA y ABC. La noticia generó de inmediato una profunda muestra de luto en el ámbito deportivo nacional.

Posteriormente, las coberturas de MARCA y El Mundo añadieron precisiones geográficas al situar el trágico suceso específicamente en la localidad de Urda. Por su parte, medios como Primera Hora también confirmaron el deceso de la deportista española en el mismo accidente de tren.

Actualmente, las publicaciones disponibles se centran en lamentar la pérdida de la joven promesa del atletismo y en registrar el impacto de su fallecimiento en el deporte español, sin que la cobertura actual detalle mayores aspectos operativos sobre el siniestro ferroviario.