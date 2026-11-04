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Barcelona recibe el peor golpe de Rodri: qué lesión sufrió y el tiempo de baja

El Barcelona sufre un duro revés tras confirmarse la lesión de Rodri que lo aparta de los próximos encuentros.

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Cobertura (5)

El resumen

El Barcelona ha recibido un golpe importante con la confirmación de la baja de Rodri debido a una lesión en el bíceps femoral, un revés que llega tras la victoria del equipo frente al Villa de Emery ante la presencia del príncipe William. La lesión deja a Rodri fuera del próximo compromiso en el Metropolitano, lo que ha generado preocupación en el club y ha puesto en marcha la búsqueda de soluciones tácticas por parte de Hansi Flick para suplir su ausencia en el terreno de juego.

Actualmente, la cobertura de medios como Mundo Deportivo, EL PAÍS, MARCA, Chicago Tribune y DIEZ.HN se centra en detallar el alcance de la lesión sufrida por el centrocampista y las posibles alternativas que maneja el cuerpo técnico para afrontar los siguientes partidos sin su participación.

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Respuestas rápidas

¿Qué partidos se pierde Rodri?

La cobertura señala que será baja para el encuentro en el Metropolitano.

¿Quién busca alternativas para cubrir la baja?

Hansi Flick evalúa las opciones disponibles en el Barcelona para suplir la ausencia del jugador.

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