La cobertura sobre Andrés Montaño comenzó cuando medios como Vamos Azul informaron que el jugador confirmó detalles sobre la extensión de su contrato con Cruz Azul. Esta información se divulgó en un momento en que el futbolista encadena varios partidos consecutivos anotando y busca un récord histórico en el club, según detallan espacios de Claro Sports y El Futbolero México. Posteriormente, la cobertura de Soy Futbol añadió que el mediocampista expresó frustración por la falta de minutos y apuntó al liderato del torneo Apertura 2026.

A su vez, ESPN Deportes lo catalogó como el mejor número diez de la institución desde la época de 'Chaco' Giménez, mientras que TUDN indicó que el jugador fija su objetivo en la selección nacional sin obsesionarse con ello. Respecto a la situación contractual, se registraron matices divergentes en la cobertura. Mientras que algunos reportes señalaron que el jugador confirmó la extensión de su vínculo, otros medios como El Futbolero México afirmaron que ya tenía contrato firmado hasta 2029 sin necesidad de una renovación adicional.

Actualmente, la atención se centra en su desempeño goleador y su aspiración de alcanzar marcas históricas con el equipo.