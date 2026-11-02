Andrés Montaño sorprendió y confirmó lo que todo Cruz Azul esperaba sobre la extensión de su contrato
Andrés Montaño confirma detalles sobre su contrato con Cruz Azul en medio de una racha goleadora histórica.
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Cobertura (6)
- Andrés Montaño revela su frustración por falta de minutos en Cruz Azul y apunta al liderato del Apertura 2026 Soy Futbol · hace 14 h
- Cruz Azul no tiene que renovar a Andrés Montaño: ya firmó hasta 2029 y lleva cinco partidos seguidos anotando El Futbolero México · hace 14 h
- Andrés Montaño va por un récord histórico de Cruz Azul: los números de su extraordinaria racha goleadora Claro Sports · hace 14 h
- Montaño pone al Tri como objetivo, pero sin obsesionarse TUDN · hace 14 h
- Andrés Montaño, el mejor 10 de Cruz Azul desde 'Chaco' Gimenez ESPN Deportes · hace 14 h
- Andrés Montaño sorprendió y confirmó lo que todo Cruz Azul esperaba sobre la extensión de su contrato Vamos Azul · hace 14 h
El resumen
La cobertura sobre Andrés Montaño comenzó cuando medios como Vamos Azul informaron que el jugador confirmó detalles sobre la extensión de su contrato con Cruz Azul. Esta información se divulgó en un momento en que el futbolista encadena varios partidos consecutivos anotando y busca un récord histórico en el club, según detallan espacios de Claro Sports y El Futbolero México. Posteriormente, la cobertura de Soy Futbol añadió que el mediocampista expresó frustración por la falta de minutos y apuntó al liderato del torneo Apertura 2026.
A su vez, ESPN Deportes lo catalogó como el mejor número diez de la institución desde la época de 'Chaco' Giménez, mientras que TUDN indicó que el jugador fija su objetivo en la selección nacional sin obsesionarse con ello. Respecto a la situación contractual, se registraron matices divergentes en la cobertura. Mientras que algunos reportes señalaron que el jugador confirmó la extensión de su vínculo, otros medios como El Futbolero México afirmaron que ya tenía contrato firmado hasta 2029 sin necesidad de una renovación adicional.
Actualmente, la atención se centra en su desempeño goleador y su aspiración de alcanzar marcas históricas con el equipo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 27 min.
Respuestas rápidas
¿Hasta qué año firmó contrato Andrés Montaño?
Medios como El Futbolero México señalan que el jugador ya firmó un vínculo que se extiende hasta 2029.
¿Qué récord busca Andrés Montaño en Cruz Azul?
La cobertura de Claro Sports indica que va tras un récord histórico respaldado por su racha goleadora en partidos consecutivos.
¿Cuál es la postura del jugador respecto a la selección nacional?
Según TUDN, Montaño ha colocado al Tri como uno de sus objetivos, aunque sin llegar a obsesionarse.
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