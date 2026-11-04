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Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

Britney Spears acusa a su hermana Jamie Lynn y a su exesposo Kevin Federline de maltrato y de hacerla sentir como una esclava.

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  • Clave informativa: Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”
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Respuestas rápidas

¿A quiénes acusó Britney Spears?

Britney Spears acusó a su hermana Jamie Lynn Spears y a su exesposo Kevin Federline.

¿Cuál fue la reacción de Jamie Lynn Spears?

Según la cobertura de La Opinión, Jamie Lynn Spears no está preocupada por la publicación realizada por Britney en Instagram.

¿Qué frase utilizó Britney Spears sobre su familia?

La cantante declaró que la hicieron sentir como una esclava y afirmó que va a encontrar una nueva familia.

El resumen

La información difundida por diversos medios incluye declaraciones donde la intérprete expresa su intención de encontrar una nueva familia y menciona la publicación de una fotografía de Dakota Fanning haciendo la denominada señal de Britney en el contexto de estos señalamientos. Medios como Excélsior, HOLA, Infobae, Primera Hora y La Opinión han dado seguimiento al conflicto y a las reacciones generadas tras las declaraciones de la artista en plataformas digitales.

Pese a la gravedad de los señalamientos públicos y la atención mediática recibida, la cobertura periodística registra que Jamie Lynn Spears no está preocupada por la publicación realizada por su hermana en Instagram. La información disponible hasta el momento no especifica si habrá acciones legales derivadas de estas acusaciones o nuevas declaraciones por parte de los involucrados, por lo que el desarrollo del conflicto queda sujeto a futuras publicaciones en redes sociales o comunicados oficiales.

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