El psicoanalista Gabriel Rolón reflexionó públicamente sobre la felicidad en diversas intervenciones difundidas por medios como La Nación, eldoce, Yahoo y Radio El Condor. Durante sus declaraciones, abordó conceptos complejos al señalar que a veces se desea más haber sido feliz que serlo en el presente, y sostuvo que siempre habrá una herida o una ausencia acompañada de recuerdos.

Asimismo, planteó que la felicidad comprende un momento de eternidad donde conviven lo que se fue, lo que se quiere ser, los tormentos y los temores, además de mencionar la clave de vivir con 95 centavos. Estas reflexiones sobre la salud mental y el bienestar emocional circulan ampliamente en espacios de entretenimiento y programas de televisión, resonando entre el público que sigue habitualmente las intervenciones mediáticas del especialista en psicología.