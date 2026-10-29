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La reflexión de Gabriel Rolón sobre la felicidad: “Es ese momento de eternidad donde lo que fuiste, querés ser, te atormenta y temés coexisten”

El psicoanalista Gabriel Rolón generó atención mediática tras compartir profundas reflexiones sobre la felicidad.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Gabriel Rolón sobre la felicidad?

Señaló que a veces se desea más haber sido feliz que serlo en el presente y que la felicidad es un momento de eternidad donde coexisten lo que fuiste, lo que querés ser, el tormento y el temor.

¿Qué medios cubrieron las declaraciones?

La cobertura incluye a La Nación, eldoce, Yahoo y Radio El Condor.

¿Qué otros aspectos mencionó el psicoanalista?

Explicó conceptos sobre la clave de la felicidad y afirmó que siempre habrá una herida o una ausencia que emociona con un recuerdo.

El resumen

El psicoanalista Gabriel Rolón reflexionó públicamente sobre la felicidad en diversas intervenciones difundidas por medios como La Nación, eldoce, Yahoo y Radio El Condor. Durante sus declaraciones, abordó conceptos complejos al señalar que a veces se desea más haber sido feliz que serlo en el presente, y sostuvo que siempre habrá una herida o una ausencia acompañada de recuerdos.

Asimismo, planteó que la felicidad comprende un momento de eternidad donde conviven lo que se fue, lo que se quiere ser, los tormentos y los temores, además de mencionar la clave de vivir con 95 centavos. Estas reflexiones sobre la salud mental y el bienestar emocional circulan ampliamente en espacios de entretenimiento y programas de televisión, resonando entre el público que sigue habitualmente las intervenciones mediáticas del especialista en psicología.

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