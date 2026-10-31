Llueven críticas a Ángela Aguilar y Christian Nodal por beso frente a ofrenda del Día de Muertos

Medios como Milenio, Yahoo en Español Vida y Estilo y Primera Hora señalan que los usuarios calificaron la escena de romántica como una falta de respeto al posar de esa manera frente al altar de muertos, mientras que portales como sdpnoticias y HOLA describen la publicación como una muestra de amor en un escenario significativo. La cobertura disponible no detalla si los artistas han emitido alguna respuesta a los señalamientos del público.