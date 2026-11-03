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Vivienne Jolie es la cuarta hija de Angelina Jolie y Brad Pitt en dejar el apellido paterno

Vivienne Jolie se convierte en la cuarta hija de Angelina Jolie y Brad Pitt en eliminar legalmente el apellido paterno.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: Vivienne Jolie es la cuarta hija de Angelina Jolie y Brad Pitt en dejar el apellido paterno
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El resumen

La cobertura mediática destaca la decisión de la hija menor de la expareja de actores, sumándose a tres de sus hermanos que también han dejado atrás el apellido paterno. Los reportes actuales no detallan las motivaciones personales detrás de la petición judicial ni especifican si los hermanos restantes tomarán una medida similar con respecto al apellido de Brad Pitt.

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Respuestas rápidas

¿Quién es Vivienne Jolie?

Es la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, quien recientemente eliminó de forma legal el apellido paterno.

¿Cuántos hijos han renunciado al apellido de Brad Pitt?

Según la cobertura, Vivienne es la cuarta hija en dejar el apellido paterno.

¿Qué tribunal aprobó la petición?

Las fuentes señalan que un tribunal aprobó la solicitud, sin especificar la ubicación exacta o el nombre del juzgado.

Cobertura (5)

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