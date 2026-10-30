Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: revelan las primeras imágenes de su boda en la Catedral de Sal

Las horas previas al enlace estuvieron marcadas por una serenata ofrecida por Pipe Bueno a Luisa Fernanda W, un momento previo a la boda que generó reacciones en los medios. Diversos detalles sobre la ceremonia y la última noche de la pareja fueron dados a conocer antes del evento principal.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá. La creadora de contenido llegó al altar acompañada por su madre y lució una pieza diseñada a medida que incluyó tul francés bordado, cristales Swarovski y un velo de más de ocho metros de longitud.

Tras el enlace, la cobertura mediática se ha centrado en la divulgación de las primeras imágenes de la boda, los invitados asistentes y los detalles específicos del atuendo nupcial, según reportan medios como Infobae, Revista Semana, El Espectador y El País.