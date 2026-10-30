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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: revelan las primeras imágenes de su boda en la Catedral de Sal

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno contrajeron matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, según revelan las primeras imágenes de la ceremonia.

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El resumen

Las horas previas al enlace estuvieron marcadas por una serenata ofrecida por Pipe Bueno a Luisa Fernanda W, un momento previo a la boda que generó reacciones en los medios. Diversos detalles sobre la ceremonia y la última noche de la pareja fueron dados a conocer antes del evento principal.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá. La creadora de contenido llegó al altar acompañada por su madre y lució una pieza diseñada a medida que incluyó tul francés bordado, cristales Swarovski y un velo de más de ocho metros de longitud.

Tras el enlace, la cobertura mediática se ha centrado en la divulgación de las primeras imágenes de la boda, los invitados asistentes y los detalles específicos del atuendo nupcial, según reportan medios como Infobae, Revista Semana, El Espectador y El País.

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Respuestas rápidas

¿Dónde se casaron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

¿Cómo fue el vestido de novia de Luisa Fernanda W?

El vestido consistió en una pieza diseñada a medida con tul francés bordado, cristales Swarovski y un velo de más de ocho metros.

¿Quién entregó a la novia en el altar?

La madre de Luisa Fernanda W fue la encargada de entregarla.

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