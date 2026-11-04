Edson Álvarez recibe inesperada noticia que podría cambiar su futuro con West Ham antes del mercado invernal

La destitución del entrenador ocurrió en un contexto de inestabilidad deportiva, según informan medios como Superdeporte y Yahoo, marcando un giro drástico en la gestión del equipo inglés. Inmediatamente después del despido, el club concretó la contratación de Scott Parker como el nuevo entrenador para dirigir al conjunto en la Premier League. Esta transición rápida fue confirmada por Mundo Deportivo y ESPN Deportes, estableciendo un nuevo mando técnico para la plantilla.

La situación de Edson Álvarez se ha vuelto el punto focal de la atención mediática. De acuerdo con Excélsior, el jugador fue incluido en la fotografía oficial del equipo a pesar de que se consideraba que estaba borrado del esquema técnico previo, lo que sugiere una contradicción entre su estatus interno y la imagen pública del club. El cambio de mando plantea interrogantes directas sobre la permanencia del mexicano antes del mercado invernal. Águilas Monumental señala que esta noticia inesperada podría alterar el destino del futbolista en Londres, mientras que ESPN México, ESPN Uruguay y ESPN Deportes cuestionan cuál será el rol exacto de Álvarez bajo la dirección de Parker.

Actualmente, la atención se centra en si la llegada de Scott Parker rescatará la posición de Edson Álvarez en el once inicial o si el cambio de DT acelerará una salida del club durante el próximo periodo de transferencias.