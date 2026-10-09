"Es el momento": histórico de la Premier League es puesto a la venta por 800M

Los Friedkin Group han puesto al Everton en venta, explorando opciones de inversión y una posible salida del club inglés en un movimiento calificado como inesperado dentro del fútbol británico. La decisión de poner el club en el mercado surge tras tensiones y marca el cierre de una década de ambición y dificultades financieras para la institución.

Medios como DIEZ.HN, ESPN Deportes, AP News, Goal.com y Yahoo han seguido de cerca la noticia, señalando que la venta incluye una gran condición para los posibles compradores. Entre las reacciones y especulaciones que ha generado la medida, la cobertura destaca una invitación dirigida a figuras como Elon Musk y Jeff Bezos para invertir en Merseyside, vinculando la rivalidad tecnológica directamente con el futuro del equipo.