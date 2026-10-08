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Endrick busca una escapatoria del Real Madrid y ya tiene posible destino

El futuro de Endrick en el Real Madrid genera múltiples destinos posibles y rumores de salida.

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  • Clave informativa: Endrick busca una escapatoria del Real Madrid y ya tiene posible destino
  • Punto central: El futuro de Endrick en el Real Madrid genera múltiples destinos posibles y rumores de salida.
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Cobertura (9)

El resumen

Las primeras informaciones surgidas este 8 de octubre de 2026, difundidas por OneFootball, señalan la posibilidad de que Endrick regrese cedido al Lyon. Posteriormente, la cobertura se amplió con reportes de medios como Yahoo, marca usa, Goal.com, El Desmarque, MARCA y Diario AS, los cuales sitúan al jugador en el mercado de fichajes de enero en busca de una salida del club blanco. Los reportes añaden diversos pretendientes y posibles destinos para el delantero.

Entre ellos figuran la Roma, el Newcastle, el Tottenham, el Milan y un posible interés de Unai Emery. Asimismo, se mencionan consejos sobre un traspaso a la Premier League por parte de un compañero brasileño y exestrella del Manchester United, además de comparaciones con la llamada ‘Operación Brahim’. No obstante, la cobertura muestra discrepancias respecto al destino definitivo del jugador al vincularlo simultáneamente con múltiples clubes de distintas ligas europeas.

Por el momento, los diferentes medios coinciden en que el futbolista busca una escapatoria ante su situación actual en el Real Madrid.

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Respuestas rápidas

¿Qué posibles destinos se mencionan para Endrick?

Los medios señalan al Lyon, la Roma, el Newcastle, el Tottenham y el Milan como posibles destinos.

¿Cuándo se produciría la posible salida?

La cobertura sitúa el movimiento en el mercado de fichajes de enero.

¿Qué medios informan sobre la situación de Endrick?

Entre los medios que cubren el tema se encuentran OneFootball, Yahoo, marca usa, Goal.com, El Desmarque, MARCA y Diario AS.

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