Paris Jackson reclama 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson para ella y sus hermanos - Más Vip

Los primeros reportes indicaron que Paris Jackson acudió a los tribunales para demandar a los albaceas del patrimonio de su padre, Michael Jackson, exigiendo la liberación de fondos millonarios. Posteriormente, la cobertura detalló que la solicitud asciende a 600 millones de dólares destinados al fideicomiso que comparte con sus hermanos.

Los textos periodísticos señalan que los hijos del fallecido artista llevan 17 años esperando recibir el dinero. Medios como El Heraldo de Aguascalientes y Periódico Zócalo añadieron que la demanda incluye señalamientos directos hacia la figura del albacea, al que se califica de incompetente en el marco de esta disputa judicial.

La información difundida por diversos portales y diarios internacionales coincide en que se trata de una intensificación en la batalla legal por la fortuna, con la hija del cantante llevando el caso directamente ante la corte. La cobertura actual establece que la disputa sigue su curso en los tribunales, mientras los detalles sobre las próximas decisiones judiciales o la respuesta de los demandados no han sido especificados en los cables informativos.