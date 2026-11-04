Real Madrid, cerca de fichar a JJ Gabriel, la perla de Man United

El Real Madrid se encuentra cerca de cerrar la incorporación de JJ Gabriel, jugador catalogado como promesa en el Manchester United, según la cobertura actual. La operación avanza en un contexto en el que la cobertura señala que el futbolista habría dado un giro respecto a su preferencia inicial por el Barcelona, a pesar de que la cobertura no detalla los motivos específicos de dicho cambio de postura.

Medios como MARCA, SPORT, Sports Illustrated, Yahoo y ESPN Deportes abordan el movimiento del jugador del Manchester United hacia la entidad madridista. Mientras algunos medios apuntan a una preferencia previa por el club azulgrana, otros destacan que el Real Madrid ha logrado satisfacer las peticiones de la joven promesa para encauzar su fichaje.

La cobertura actual no especifica los detalles económicos de la operación ni la fecha exacta en la que se formalizará el acuerdo. Queda por confirmar el momento en que se anunciará de manera oficial el traspaso del jugador desde el Manchester United.