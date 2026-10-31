"Tengo frustración": Mourinho se queja del Balón de Oro y mensaje directo a Kane

El momento actual de la temporada trae consigo cuestionamientos públicos por parte de Mourinho en torno a la organización de los partidos y los galardones individuales. La cobertura de medios como MARCA, Yahoo, Sports Illustrated, Diario AS y DIEZ.HN registra las quejas del técnico sobre jugar tres partidos en siete días, además de sus reflexiones sobre el Balón de Oro, la posición de Bellingham y menciones a Kane, China y Mbappé.

Las publicaciones actuales no detallan qué medidas tomarán las autoridades deportivas frente a estas quejas sobre el calendario.