El valor de mercado: La fuerte suma que Cruz Azul desembolsaría por Robert Morales

En la madrugada del 30 de octubre de 2026, la cobertura comenzó con reportes sobre la situación de Robert Morales en Pumas y el interés de equipos de Europa y de la Liga BBVA MX, según indican las publicaciones de TV Azteca y Bolavip México. Posteriormente, medios como Claro Sports, Récord y ESPN Deportes señalaron que Pumas ya mantiene negociaciones para retener al jugador y evitar situaciones pasadas, además de evaluar el futuro del plantel hacia 2027 que incluye a Solari y JJ Macías.

Por su parte, Vamos Azul añadió información sobre el valor de mercado y la fuerte suma que Cruz Azul desembolsaría por el delantero. Actualmente, la situación de Robert Morales concentra la atención por las negociaciones de Pumas, el interés internacional y la postura del agente respecto a su continuidad, mientras se vincula al jugador con un posible movimiento hacia Cruz Azul por una alta cantidad.