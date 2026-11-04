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Temblor hoy 3 de noviembre en México: se reporta sismo de magnitud 4.9 en Guadalupe Victoria, Baja California

Diversos sismos sacuden este martes distintas regiones de México, incluyendo movimientos en Baja California y Michoacán.

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  • Clave informativa: Temblor hoy 3 de noviembre en México: se reporta sismo de magnitud 4.9 en Guadalupe Victoria, Baja California
  • Punto central: Diversos sismos sacuden este martes distintas regiones de México, incluyendo movimientos en Baja California y Michoacán.
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El resumen

Un sismo de magnitud 4.9 fue reportado en Guadalupe Victoria, Baja California, de acuerdo con la cobertura que detalla diversos movimientos telúricos ocurridos este martes 3 de noviembre de 2026 en el país. La información difundida por medios como Infobae, La Jornada, El Imparcial, Uniradio Informa, N+, Tribuna de México, El Heraldo de México y Volcano Discovery señala que se registraron sismos en Mexicali, Guadalupe Victoria, San José del Cabo y Coalcomán, con magnitudes que van desde sismos muy débiles de 1.7 hasta un movimiento de 5.1 en Mexicali.

Las coberturas indican la activación de protocolos de evacuación, como el implementado por el XXV Ayuntamiento de Tijuana en el Palacio Municipal tras un sismo de magnitud 4.7. Los habitantes de las zonas afectadas y las autoridades locales se mantienen atentos a los reportes oficiales sobre posibles afectaciones, destacando que La Jornada reporta inicialmente que no se registran daños tras el sismo de magnitud 5.1 en Mexicali.

Las fuentes no especifican detalles adicionales sobre los daños materiales o estructurales en las demás localidades mencionadas, por lo que la cobertura continuará actualizando los datos conforme avancen las horas y se emitan nuevos comunicados oficiales.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué magnitud tuvo el sismo principal en Guadalupe Victoria?

Los reportes señalan un sismo de magnitud 4.9, además de registros de otros movimientos en la zona.

¿Qué otras regiones de México registraron sismos este 3 de noviembre?

La cobertura indica movimientos telúricos en Mexicali, San José del Cabo y las costas de Coalcomán.

¿Se reportaron daños materiales por estos sismos?

La cobertura inicial indica que no se reportan daños tras el sismo de magnitud 5.1 en Mexicali, sin detallar aún el estado de las otras regiones.

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México Sismo Baja California Guadalupe Victoria Mexicali Sismos en México

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