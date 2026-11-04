Tras derrota republicana: Wall Street se dispara y el barril de petróleo cae por debajo de los $95

Los inversores y accionistas celebran subidas notables en los mercados financieros, destacando el incremento de 1.000 puntos en el Dow Jones y el desplome del barril de petróleo por debajo de los $95, junto con una caída en el dólar. El resultado de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, con la toma de control del Congreso por parte de los demócratas, genera reacciones inmediatas en las bolsas según la cobertura de medios como El Mundo, CNN en Español, Bloomberg.com, Morningstar y Primera Hora.

Los mercados y los sectores energéticos ajustan sus posiciones ante la nueva composición legislativa, mientras la cobertura no especifica qué medidas concretas adoptarán los actores económicos ni cómo evolucionarán las cotizaciones en las próximas sesiones.