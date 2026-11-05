Actor de Señora Acero anuncia la pérdida de su hija: “Te amaremos por siempre”

La pérdida de la bebé Leila, ocurrida a las 23 semanas de gestación, fue comunicada públicamente por el actor de Señora Acero y su esposa, quienes señalaron que pudieron sostenerla en brazos y despedirse de ella de manera digna. La condición que causó el deceso fue la hidropesía fetal, según detallan medios como Infobae y Uniradio Informa, los cuales explican los aspectos generales de esta afección médica.

La cobertura actual se centra en la confirmación del fallecimiento y en la identidad de la pareja, mientras que la información sobre posibles futuros pronunciamientos o acciones adicionales por parte de la familia no ha sido especificada en los reportes disponibles.