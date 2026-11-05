Actor de Señora Acero anuncia la pérdida de su hija: “Te amaremos por siempre”
El actor Luis Ernesto Franco y su esposa Roza Laven anuncian la muerte de su hija Leila debido a hidropesía fetal.
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- Punto central: El actor Luis Ernesto Franco y su esposa Roza Laven anuncian la muerte de su hija Leila debido a hidropesía fetal.
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El resumen
La pérdida de la bebé Leila, ocurrida a las 23 semanas de gestación, fue comunicada públicamente por el actor de Señora Acero y su esposa, quienes señalaron que pudieron sostenerla en brazos y despedirse de ella de manera digna. La condición que causó el deceso fue la hidropesía fetal, según detallan medios como Infobae y Uniradio Informa, los cuales explican los aspectos generales de esta afección médica.
La cobertura actual se centra en la confirmación del fallecimiento y en la identidad de la pareja, mientras que la información sobre posibles futuros pronunciamientos o acciones adicionales por parte de la familia no ha sido especificada en los reportes disponibles.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes anunciaron la pérdida de su hija?
El actor Luis Ernesto Franco y su esposa, la influencer Roza Laven (también referida como Roza Franco).
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de la bebé?
La causa de la muerte fue hidropesía fetal a las 23 semanas de gestación.
¿Qué medios informaron sobre el caso?
Medios como Infobae, MILENIO, People en Español, Uniradio Informa, Univision y Primera Hora.
Cobertura (6)
- ¿Qué es la hidropesía fetal? La condición que causó la muerte de la bebé de Luis Ernesto Franco Infobae · hace 12 h
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- Luis Ernesto Franco y su esposa comparten la dolorosa pérdida de su bebé: “Pudimos tenerla en brazos y despedirnos de ella de la manera más digna posible” People en Español · hace 12 h
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- Hija de Luis Ernesto Franco y su esposa muere por grave afección: "Pudimos sostenerla en brazos" Univision · hace 12 h
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