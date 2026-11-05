El actor y comediante británico Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual
El actor y comediante británico Russell Brand ha sido declarado culpable de violación y agresión sexual, enfrentando ahora una condena penal.
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Respuestas rápidas
¿De qué cargos fue declarado culpable Russell Brand?
Fue declarado culpable de violación y agresión sexual.
¿Cuál será la consecuencia inmediata de la sentencia?
Según el Houston Chronicle, un juez indicó que Brand recibirá una pena de prisión.
¿Qué medios han informado sobre este veredicto?
La noticia ha sido reportada por The Hollywood Reporter, CNN en Español, Telemundo, Houston Chronicle y la BBC.
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El resumen
El actor y comediante británico ha sido condenado por estos delitos, marcando un punto definitivo en el proceso judicial contra el artista. La cobertura de CNN en Español, Telemundo y la BBC confirma la culpabilidad del actor en ambos cargos.
El Houston Chronicle detalla que un juez ha determinado que Brand recibirá una pena de prisión como consecuencia de esta sentencia. La atención se centra ahora en la ejecución de la sentencia y la determinación del tiempo exacto de encarcelamiento que el juez impondrá al condenado.
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Cobertura (11)
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