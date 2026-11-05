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El actor y comediante británico Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand ha sido declarado culpable de violación y agresión sexual, enfrentando ahora una condena penal.

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Respuestas rápidas

¿De qué cargos fue declarado culpable Russell Brand?

Fue declarado culpable de violación y agresión sexual.

¿Cuál será la consecuencia inmediata de la sentencia?

Según el Houston Chronicle, un juez indicó que Brand recibirá una pena de prisión.

¿Qué medios han informado sobre este veredicto?

La noticia ha sido reportada por The Hollywood Reporter, CNN en Español, Telemundo, Houston Chronicle y la BBC.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues2.8 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 5 nov, 17:09 UTC
🇧🇷 Portugues 5 nov, 14:22 UTC · O GLOBO
🇮🇹 Italiano 5 nov, 14:43 UTC · Il Fatto Quotidiano
🇩🇪 Aleman 5 nov, 15:07 UTC · Spiegel
🇫🇷 Frances 5 nov, 15:26 UTC · BFM
🇬🇧 Ingles 5 nov, 16:37 UTC · BBC

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El actor y comediante británico ha sido condenado por estos delitos, marcando un punto definitivo en el proceso judicial contra el artista. La cobertura de CNN en Español, Telemundo y la BBC confirma la culpabilidad del actor en ambos cargos.

El Houston Chronicle detalla que un juez ha determinado que Brand recibirá una pena de prisión como consecuencia de esta sentencia. La atención se centra ahora en la ejecución de la sentencia y la determinación del tiempo exacto de encarcelamiento que el juez impondrá al condenado.

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