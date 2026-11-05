El actor y comediante británico Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand ha sido declarado culpable de violación y agresión sexual, enfrentando ahora una condena penal.

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La noticia ha sido reportada por The Hollywood Reporter, CNN en Español, Telemundo, Houston Chronicle y la BBC.

Según el Houston Chronicle, un juez indicó que Brand recibirá una pena de prisión.

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