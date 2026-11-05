Combustibles RD bajarían tras acuerdo petrolero con Guyana

La exploración de un pozo petrolero en Guyana busca mejorar los precios de los combustibles y reducir la dependencia de importaciones en República Dominicana, según informaron Listín Diario y Hoy Digital al señalar que Samuel Pereyra indicó que esto podría disminuir los costos en el futuro. Posteriormente, publicaciones en Instagram y medios como Periódico elDinero detallaron cifras sobre el consumo nacional, situándolo en hasta 145,000 barriles diarios, además de mencionar una proyección gubernamental de destinar cerca de RD$50,000 millones a subsidios durante el año 2026 para amortiguar el impacto internacional.

En cuanto a las discrepancias, los titulares varían al presentar el impacto como una posibilidad a futuro o como una reducción directa tras el acuerdo, mientras que la cobertura no especifica fechas concretas para el inicio de la baja en los precios.