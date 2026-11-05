El Como de Fábregas propinó una paliza histórica en Francia por la Champions League

El Como de Cesc Fábregas logró una victoria histórica por 1-9 frente al Lens en la Champions League.

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El equipo dirigido por Cesc Fábregas se convirtió en el primer visitante en anotar nueve goles en un partido de la Champions League tras propinar una paliza histórica en territorio francés. La cobertura de medios como MARCA, Diario AS, Yahoo y San Antonio Express-News destaca el show protagonizado por Cesc y Nico Paz, señalando que la goleada asombró en Lens por registrar cifras sin precedentes en la competición europea.

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