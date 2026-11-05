El Como de Fábregas propinó una paliza histórica en Francia por la Champions League
El Como de Cesc Fábregas logró una victoria histórica por 1-9 frente al Lens en la Champions League.
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- Punto central: El Como de Cesc Fábregas logró una victoria histórica por 1-9 frente al Lens en la Champions League.
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El resumen
El equipo dirigido por Cesc Fábregas se convirtió en el primer visitante en anotar nueve goles en un partido de la Champions League tras propinar una paliza histórica en territorio francés. La cobertura de medios como MARCA, Diario AS, Yahoo y San Antonio Express-News destaca el show protagonizado por Cesc y Nico Paz, señalando que la goleada asombró en Lens por registrar cifras sin precedentes en la competición europea.
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Cobertura (6)
- Como se convierte en el 1er visitante en anotar 9 goles en un partido de "Champions" San Antonio Express-News · hace 9 h
- 1-9. El Como firma una noche histórica Yahoo · hace 9 h
- Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, por Champions League TyC Sports · hace 9 h
- El Como asombra en Lens con la ¡mayor goleada en la historia de la Champions! MARCA · hace 9 h
- Show histórico de Cesc y Nico Paz Diario AS · hace 9 h
- El Como de Fábregas propinó una paliza histórica en Francia por la Champions League DIEZ.HN · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo logró la goleada histórica?
El Como dirigido por Cesc Fábregas.
¿Cuál fue el resultado del partido?
El Como venció 1-9 en condición de visitante.
¿Dónde se disputó el encuentro?
En Lens, Francia, por la Champions League.
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