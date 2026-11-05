Las acciones se desploman mientras los resultados de las elecciones intermedias hacen tambalear la apuesta por la IA

El Nasdaq registró una caída superior al 5,5% tras los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Este desplome ocurre mientras el S&P 500 retrocede un 4,4%, impulsado por una venta masiva de acciones vinculadas a la inteligencia artificial y una rotación bursátil que afecta especialmente al sector de los chips.

Telemundo y CNN en Español vinculan esta inestabilidad al temor de que la victoria demócrata derive en una regulación más estricta de la industria de la IA. El impacto ha sido severo en Wall Street, afectando también a las empresas de Elon Musk, según informa El Mundo.

La atención se centra ahora en la capacidad de los activos tecnológicos para recuperar terreno frente a la incertidumbre regulatoria que ha hecho tambalear las apuestas por la IA.