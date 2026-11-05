Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol
Luis de Llano ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol, pero ella la rechaza por incumplir la sentencia judicial.
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Respuestas rápidas
¿Quién ofreció la disculpa pública?
Luis de Llano ofreció la disculpa pública en un video.
¿Por qué Sasha Sokol rechazó la disculpa?
Porque asegura que el contenido no cumple con la resolución judicial ni con la disculpa ordenada por el tribunal.
¿Qué edad tenía Sasha Sokol cuando ocurrieron los hechos?
Sasha Sokol tenía 14 años, según se destaca en los señalamientos de la cobertura.
El resumen
Luis de Llano ha emitido un video con una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol. Esta acción surge tras la sentencia dictada por una relación abusiva y daño moral, un proceso donde la cobertura señala que Sokol tenía 14 años y no podía consentir.
Diversos medios, entre ellos EL PAÍS, Reforma, Milenio, Univision, Aristegui Noticias e Infobae, documentan la confrontación legal y mediática. Sasha Sokol sostiene que el material publicado por el productor no constituye la disculpa ordenada por el tribunal y rechaza el contenido difundido.
La cobertura no especifica las próximas acciones legales o las medidas que tomará el tribunal ante este incumplimiento señalado por la afectada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (16)
- Sasha Sokol rechaza video publicado por Luis de Llano tras sentencia por relación abusiva Greenwich Time · hace 23 h
- La lucha incansable de Sasha Sokol ante la resistencia de Luis de Llano a subsanar su abuso EL PAÍS · hace 23 h
- Sasha Sokol rechaza video publicado por Luis de Llano tras sentencia por relación abusiva The Morning Call · hace 23 h
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- Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol para cumplir orden judicial Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 23 h
- Sasha Sokol rechaza video publicado por Luis de Llano tras sentencia por relación abusiva San Antonio Express-News · hace 23 h
- Sasha Sokol rechaza video publicado por Luis de Llano tras sentencia por relación abusiva Houston Chronicle · hace 23 h
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