Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol

Luis de Llano ha emitido un video con una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol. Esta acción surge tras la sentencia dictada por una relación abusiva y daño moral, un proceso donde la cobertura señala que Sokol tenía 14 años y no podía consentir.

Diversos medios, entre ellos EL PAÍS, Reforma, Milenio, Univision, Aristegui Noticias e Infobae, documentan la confrontación legal y mediática. Sasha Sokol sostiene que el material publicado por el productor no constituye la disculpa ordenada por el tribunal y rechaza el contenido difundido.

La cobertura no especifica las próximas acciones legales o las medidas que tomará el tribunal ante este incumplimiento señalado por la afectada.