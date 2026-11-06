Santiago Hazim y otros 4 imputados de Senasa seguirán en prisión; Martínez Hazim podrá ir a casa

La actualidad informativa gira en torno a la revisión obligatoria de las medidas de coerción en el caso Senasa. Los tribunales han ratificado la prisión preventiva para Santiago Hazim y otros cuatro procesados vinculados al fraude en SeNaSa, mientras que a Martínez Hazim se le varió la medida hacia arresto domiciliario.

Las coberturas de medios como Diario Libre y Listín Diario recogen que un juez rechazó separar a los imputados durante este proceso, a la vez que Camacho resaltó la admisión de hechos por parte de una imputada beneficiada con el arresto en el expediente denominado Senasa 2.0-A. En cuanto a la defensa legal, los representantes de Santiago Hazim informaron que se preparan de cara al juicio de fondo, señalando que el proceso amerita esclarecer los hechos imputados.

La cobertura noticiosa, respaldada por publicaciones de N Digital, Acento, El Nuevo Diario y AlMomento.net, detalla que las decisiones se emitieron de forma simultánea durante la revisión obligatoria de las medidas cautelares. La cobertura no especifica aún la fecha exacta en la que iniciarán las siguientes etapas procesales del juicio de fondo ni los detalles sobre los plazos restantes para la presentación formal de las pruebas definitivas.