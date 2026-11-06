Santiago Hazim y otros 4 imputados de Senasa seguirán en prisión; Martínez Hazim podrá ir a casa
Santiago Hazim y otros cuatro imputados de Senasa continuarán en prisión preventiva tras una decisión judicial reciente.
- Clave informativa: Santiago Hazim y otros 4 imputados de Senasa seguirán en prisión; Martínez Hazim podrá ir a casa
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El resumen
La actualidad informativa gira en torno a la revisión obligatoria de las medidas de coerción en el caso Senasa. Los tribunales han ratificado la prisión preventiva para Santiago Hazim y otros cuatro procesados vinculados al fraude en SeNaSa, mientras que a Martínez Hazim se le varió la medida hacia arresto domiciliario.
Las coberturas de medios como Diario Libre y Listín Diario recogen que un juez rechazó separar a los imputados durante este proceso, a la vez que Camacho resaltó la admisión de hechos por parte de una imputada beneficiada con el arresto en el expediente denominado Senasa 2.0-A. En cuanto a la defensa legal, los representantes de Santiago Hazim informaron que se preparan de cara al juicio de fondo, señalando que el proceso amerita esclarecer los hechos imputados.
La cobertura noticiosa, respaldada por publicaciones de N Digital, Acento, El Nuevo Diario y AlMomento.net, detalla que las decisiones se emitieron de forma simultánea durante la revisión obligatoria de las medidas cautelares. La cobertura no especifica aún la fecha exacta en la que iniciarán las siguientes etapas procesales del juicio de fondo ni los detalles sobre los plazos restantes para la presentación formal de las pruebas definitivas.
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Cobertura (10)
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados CDN · hace 7 h
- Defensa de Santiago Hazim no solicita variar prisión preventiva Diario Libre · hace 7 h
- Corte ratifica prisión preventiva a siete procesados de la Operación Cobra 2.0-A Procuraduría General de la República Dominicana · hace 7 h
- Ratifican prisión preventiva a 7 imputados del caso SeNaSa 2.0-A y dictan arresto domiciliario a una Listín Diario · hace 7 h
- Ratifican prisión preventiva a Santiago Hazim y varían coerción a otro imputado en caso Senasa Diario Libre · hace 7 h
- Camacho resalta admisión de hechos de imputada beneficiada con arresto domiciliario en caso Senasa 2.0-A N Digital · hace 7 h
- Juez rechaza separar a imputados en revisión obligatoria de prisión preventiva del caso Senasa Acento · hace 7 h
- Defensa de Santiago Hazim informa se prepara para juicio de fondo: “Esto amerita esclarecer” El Nuevo Diario · hace 7 h
- Mantienen prisión preventiva a procesados por fraude SeNaSa AlMomento.net · hace 7 h
- Santiago Hazim y otros 4 imputados de Senasa seguirán en prisión; Martínez Hazim podrá ir a casa Listín Diario · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes continúan en prisión preventiva según las recientes decisiones?
Santiago Hazim y otros cuatro imputados vinculados al caso Senasa seguirán en prisión preventiva.
¿Qué modificación se aplicó en el caso de Martínez Hazim?
Se le varió la coerción y se le concedió arresto domiciliario.
¿Qué fase procesal prepara la defensa de Santiago Hazim?
La defensa informó que se prepara para el juicio de fondo con el fin de esclarecer la situación.
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