Muere Charles F. Porter, actor de la serie Dr. House, tras luchar durante 17 años contra un cáncer

La industria del entretenimiento pierde a Charles F. Porter, quien murió a los 47 años. Según informan medios como MILENIO y HOLA, el actor falleció debido a un linfoma de Hodgkin, enfermedad con la que convivió durante 17 años.

El impacto de su pérdida recae en los seguidores de producciones como 'Dr. House', 'Bones' y 'Sin rastro', series donde desarrolló su carrera. La cobertura de El Mundo y 20Minutos confirma su fallecimiento, subrayando la larga duración de su lucha contra el cáncer.

La información disponible se limita a la confirmación de su muerte y la causa médica, sin detallar circunstancias adicionales sobre el desenlace.