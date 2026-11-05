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Muere Charles F. Porter, actor de la serie Dr. House, tras luchar durante 17 años contra un cáncer

El actor Charles F. Porter, reconocido por su trabajo en 'Dr. House' y 'Bones', fallece a los 47 años tras una prolongada batalla contra el cáncer.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue la causa de la muerte de Charles F. Porter?

Falleció debido a un linfoma de Hodgkin.

¿Cuántos años luchó el actor contra el cáncer?

Charles F. Porter luchó contra la enfermedad durante 17 años.

¿En qué series participó el actor?

Participó en producciones como 'Dr. House', 'Bones' y 'Sin rastro'.

El resumen

La industria del entretenimiento pierde a Charles F. Porter, quien murió a los 47 años. Según informan medios como MILENIO y HOLA, el actor falleció debido a un linfoma de Hodgkin, enfermedad con la que convivió durante 17 años.

El impacto de su pérdida recae en los seguidores de producciones como &#039;Dr. House&#039;, &#039;Bones&#039; y &#039;Sin rastro&#039;, series donde desarrolló su carrera. La cobertura de El Mundo y 20Minutos confirma su fallecimiento, subrayando la larga duración de su lucha contra el cáncer.

La información disponible se limita a la confirmación de su muerte y la causa médica, sin detallar circunstancias adicionales sobre el desenlace.

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Charles F. Porter Dr. House Bones Linfoma de Hodgkin

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