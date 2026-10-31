Por qué "Frankenstein" de Mary Shelley es un historia de terror incomprendida

La Fundación Mediterráneo encabeza un ciclo de conferencias en Murcia para explorar el mito de Frankenstein y su vigencia en la sociedad contemporánea, según recogen medios como C'mon Murcia, La Opinión de Murcia y El Noroeste Digital. Las discusiones revisitan la creación clásica de Mary Shelley para cuestionar la naturaleza de sus personajes y su impacto actual.

Por otro lado, la BBC aborda el trasfondo literario al analizar por qué esta obra es considerada una historia de terror incomprendida. La cobertura actual examina la vigencia de estos temas sin que se registren contradicciones entre los medios, manteniendo el foco en el análisis cultural del mito.