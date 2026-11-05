¡Paliza histórica! Olimpia aplasta 8-0 al Juticalpa con triplete de Jorge Benguché
Olimpia logró una paliza histórica de 8-0 ante Juticalpa con un triplete de Jorge Benguché.
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El resumen
La cobertura deportiva registra la victoria contundente del Olimpia por 8-0 frente al Juticalpa, destacando la actuación de Jorge Benguché con un triplete, según los reportes de DIEZ.HN. Previo al encuentro de la jornada 13, medios como Deportes TVC y Diario La Tribuna informaron sobre la promoción de entradas al 2x1 y las declaraciones de Raúl García respecto a su ausencia en la Selección de Honduras y al enfrentamiento, en el cual señaló que no hay equipo fácil.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Cobertura (5)
- Olimpia anuncia promoción para duelo de jornada 13 frente a Juticalpa Deportes TVC · hace 9 h
- Olimpia anuncia entradas al 2x1 para recibir al Juticalpa Diario La Tribuna · hace 9 h
- Raúl García sobre Juticalpa: No hay equipo fácil Diario La Tribuna · hace 9 h
- Raúl García habla de su ausencia en la Selección de Honduras y hace confesión sobre Olimpia ElHeraldo.hn · hace 9 h
- ¡Paliza histórica! Olimpia aplasta 8-0 al Juticalpa con triplete de Jorge Benguché DIEZ.HN · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Olimpia y Juticalpa?
Olimpia aplastó 8-0 al Juticalpa.
¿Quién anotó un triplete para Olimpia?
Jorge Benguché anotó un triplete en la victoria.
¿Qué promoción hubo para el duelo de la jornada 13?
Se anunciaron entradas al 2x1 para recibir al Juticalpa.
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