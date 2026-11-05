¡Paliza histórica! Olimpia aplasta 8-0 al Juticalpa con triplete de Jorge Benguché

La cobertura deportiva registra la victoria contundente del Olimpia por 8-0 frente al Juticalpa, destacando la actuación de Jorge Benguché con un triplete, según los reportes de DIEZ.HN. Previo al encuentro de la jornada 13, medios como Deportes TVC y Diario La Tribuna informaron sobre la promoción de entradas al 2x1 y las declaraciones de Raúl García respecto a su ausencia en la Selección de Honduras y al enfrentamiento, en el cual señaló que no hay equipo fácil.