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Nadal aceptó la propuesta del Real Madrid de formar parte de la Junta Directiva: "Mucha ilusión y ganas de aprender"

Rafael Nadal acepta la propuesta de Florentino Pérez para unirse a la Junta Directiva del Real Madrid.

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Cobertura (5)

El resumen

El tenista Rafael Nadal entrará a formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid, según informaron medios como El Mundo, EL PAÍS, MARCA, San Antonio Express-News y ESPN Deportes. La cobertura inicial detalla que Florentino Pérez fichó a Nadal para la directiva del club blanco, vinculando al deportista con la entidad de la que es aficionado de siempre.

Posteriormente, las publicaciones añadieron declaraciones del propio Nadal, quien aceptó la propuesta expresando &quot;mucha ilusión y ganas de aprender&quot;. Los reportes señalan de manera unánime su incorporación formal a la estructura directiva del club de fútbol.

Actualmente, la información se centra en confirmar su aceptación y la naturaleza de su llegada a la directiva, sin que las coberturas actuales detallen posibles contradicciones o plazos específicos para el desarrollo de sus funciones en la institución madridista.

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Respuestas rápidas

¿Qué cargo ocupará Rafael Nadal en el Real Madrid?

La cobertura señala que formará parte de la Junta Directiva del club.

¿Quién realizó la propuesta a Rafael Nadal?

Florentino Pérez fichó a Nadal para integrar la directiva.

¿Cuál fue la reacción de Nadal ante la oferta?

Nadal aceptó la propuesta y manifestó tener "mucha ilusión y ganas de aprender".

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