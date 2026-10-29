Olimpia vs. Cartaginés: Otra vez falla Briceño con una mala salida y los brumosos están perdiendo; ¿qué pasa ahora?
El Cartaginés avanza a la final de la Copa Centroamericana bajo la dirección de Amarini Villatoro pese a un error de Briceño.
- Clave informativa: Olimpia vs. Cartaginés: Otra vez falla Briceño con una mala salida y los brumosos están perdiendo; ¿qué pasa ahora?
- Punto central: El Cartaginés avanza a la final de la Copa Centroamericana bajo la dirección de Amarini Villatoro pese a un error de Briceño.
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Cobertura (4)
- Llenazo en el Nacional y bellas chicas cautivan en semifinal de Olimpia ante Cartaginés ElHeraldo.hn · hace 5 h
- La afición olimpista cumplió (galería) Diario La Tribuna · hace 8 h
- ¡El guatemalteco Amarini Villatoro lo hace de nuevo! A la final de la Copa Centroamericana con Cartaginés Prensa Libre · hace 8 h
- Olimpia vs. Cartaginés: Otra vez falla Briceño con una mala salida y los brumosos están perdiendo; ¿qué pasa ahora? La Nación Costa Rica · hace 8 h
El resumen
La cobertura registra el pase del Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, tras un encuentro frente al Olimpia. La jugada central señalada en los reportes incluye una falla de Briceño en una salida que derivó en desventaja parcial para los brumosos, en un partido disputado ante un lleno total en el Estadio Nacional que también destacó la asistencia de la afición.
Los despachos de medios como La Nación Costa Rica, Prensa Libre, ElHeraldo.hn y Diario La Tribuna documentan tanto el ambiente en el estadio como el resultado deportivo. No obstante, las publicaciones no especifican el marcador final global ni los detalles sobre el desarrollo posterior al error defensivo, dejando sin esclarecer cómo se estructuró el triunfo definitivo para alcanzar la final.
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Respuestas rápidas
¿Quién dirige al Cartaginés en la Copa Centroamericana?
El equipo es dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro.
¿Qué incidente ocurrió durante el partido del Olimpia ante Cartaginés?
La cobertura menciona una mala salida del guardameta Briceño que resultó en desventaja parcial para los brumosos.
¿Qué medios cubrieron el encuentro semifinal?
Entre los medios que informaron sobre el evento se encuentran La Nación Costa Rica, Prensa Libre, ElHeraldo.hn y Diario La Tribuna.
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