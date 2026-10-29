Olimpia vs. Cartaginés: Otra vez falla Briceño con una mala salida y los brumosos están perdiendo; ¿qué pasa ahora?

La cobertura registra el pase del Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, tras un encuentro frente al Olimpia. La jugada central señalada en los reportes incluye una falla de Briceño en una salida que derivó en desventaja parcial para los brumosos, en un partido disputado ante un lleno total en el Estadio Nacional que también destacó la asistencia de la afición.

Los despachos de medios como La Nación Costa Rica, Prensa Libre, ElHeraldo.hn y Diario La Tribuna documentan tanto el ambiente en el estadio como el resultado deportivo. No obstante, las publicaciones no especifican el marcador final global ni los detalles sobre el desarrollo posterior al error defensivo, dejando sin esclarecer cómo se estructuró el triunfo definitivo para alcanzar la final.