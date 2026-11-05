Publican ley de pagos digitales obligatorios
La publicación de la Ley de Economía Digital en el Diario Oficial de la Federación impone el uso de pagos digitales obligatorios en México.
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El resumen
La promulgación de la normativa en el Diario Oficial de la Federación marca un cambio significativo al dejar atrás el uso exclusivo de efectivo, según detallan medios como El Economista y El Diario. Esta medida surge en un contexto donde instituciones y empresas analizan las repercusiones estructurales de la digitalización financiera en el país.
Por un lado, las coberturas de Banorte y Capgemini señalan que este avance representa un beneficio mutuo, destacando que la infraestructura existente puede aprovecharse para ampliar la bancarización y que dar este paso resulta necesario. En contraste, Infobae pone el foco en los retos y costos elevados que aceptar pagos con tarjeta implica para los pequeños negocios.
La información disponible hasta el momento no especifica los plazos concretos para la implementación total de estas disposiciones ni las sanciones aplicables por incumplimiento. Tampoco se detallan en los reportes los mecanismos de apoyo gubernamental previstos para mitigar las dificultades económicas que enfrentan los comercios de menor escala.
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Cobertura (5)
- Digitalizar los pagos es un ganar-ganar y un paso que México debe dar: Banorte DPL News · hace 13 h
- Aceptar pagos con tarjeta puede salir caro: los retos que enfrentan los pequeños negocios en México Infobae · hace 13 h
- Adiós al uso de efectivo: Publican la Ley de Economía Digital en el Diario Oficial de la Federación El Economista · hace 13 h
- México puede aprovechar infraestructura de pagos para ampliar bancarización: Capgemini Yahoo · hace 13 h
- Publican ley de pagos digitales obligatorios El Diario · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se publicó la nueva ley?
La Ley de Economía Digital fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué postura tienen las instituciones financieras sobre la medida?
Banorte califica la digitalización como un paso necesario y un ganar-ganar, mientras que Capgemini señala que se puede aprovechar la infraestructura actual para ampliar la bancarización.
¿Qué dificultades enfrentan los pequeños negocios?
Los reportes indican que aceptar pagos con tarjeta puede resultar costoso y representar diversos retos operativos para los comercios pequeños.
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