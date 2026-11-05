Publican ley de pagos digitales obligatorios

La promulgación de la normativa en el Diario Oficial de la Federación marca un cambio significativo al dejar atrás el uso exclusivo de efectivo, según detallan medios como El Economista y El Diario. Esta medida surge en un contexto donde instituciones y empresas analizan las repercusiones estructurales de la digitalización financiera en el país.

Por un lado, las coberturas de Banorte y Capgemini señalan que este avance representa un beneficio mutuo, destacando que la infraestructura existente puede aprovecharse para ampliar la bancarización y que dar este paso resulta necesario. En contraste, Infobae pone el foco en los retos y costos elevados que aceptar pagos con tarjeta implica para los pequeños negocios.

La información disponible hasta el momento no especifica los plazos concretos para la implementación total de estas disposiciones ni las sanciones aplicables por incumplimiento. Tampoco se detallan en los reportes los mecanismos de apoyo gubernamental previstos para mitigar las dificultades económicas que enfrentan los comercios de menor escala.