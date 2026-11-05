Sorpresa en la Champions: superó a Haaland y Mbappé en la tabla de goleadores

Un nuevo nombre encabeza la tabla de goleadores de la Champions League, superando a figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé. Este giro inesperado es el resultado de una actuación colectiva sin precedentes que ha colocado a un equipo no tradicional en el centro de la atención europea. La causa de este impacto fue la goleada 9-1 del Como frente al Lens.

Este resultado permitió que el club dirigido por Cesc Fàbregas se convirtiera en el primer equipo visitante en anotar nueve goles en un solo partido de la competición, según detallan AP News y The Morning Call. La evidencia del éxito reside en los récords pulverizados y el desempeño individual. Nico Paz destacó en el encuentro con un gol y una dedicatoria a Jesús de Miguel, un jugador del Tenerife fallecido.

Por su parte, el equipo argentino lidera ahora el ranking de contribuciones de gol en el torneo, mientras que Fàbregas admitió a MARCA que, pese a la victoria, le enfadó haber encajado un gol. La atención se centra ahora en si el Como podrá mantener este ritmo récord durante el resto de su primera participación en la Champions League.