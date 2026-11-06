Carson Wentz será QB titular de Vikings vs. Bills

Los aficionados de los Minnesota Vikings verán a Carson Wentz como quarterback titular en el próximo encuentro contra los Buffalo Bills, según confirman medios como ESPN Deportes y La Tribuna. Este cambio en la alineación ocurre a raíz de la confirmación de la baja por lesión de Kyler Murray, un panorama que ha generado diversas reacciones y propuestas en el análisis deportivo por parte de figuras como Cris Carter y Gronkowski, quienes han mencionado otras opciones potenciales para la franquicia.

La cobertura actual detalla los reportes médicos en torno al estado físico de Murray y los preparativos del equipo en medios como DAZN, Fox News, Excélsior y Primero y Diez, mientras se anticipa el desempeño de Wentz en el terreno de juego.