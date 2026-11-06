Carson Wentz será QB titular de Vikings vs. Bills
Carson Wentz asumirá la titularidad como mariscal de campo de los Minnesota Vikings frente a los Buffalo Bills.
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El resumen
Los aficionados de los Minnesota Vikings verán a Carson Wentz como quarterback titular en el próximo encuentro contra los Buffalo Bills, según confirman medios como ESPN Deportes y La Tribuna. Este cambio en la alineación ocurre a raíz de la confirmación de la baja por lesión de Kyler Murray, un panorama que ha generado diversas reacciones y propuestas en el análisis deportivo por parte de figuras como Cris Carter y Gronkowski, quienes han mencionado otras opciones potenciales para la franquicia.
La cobertura actual detalla los reportes médicos en torno al estado físico de Murray y los preparativos del equipo en medios como DAZN, Fox News, Excélsior y Primero y Diez, mientras se anticipa el desempeño de Wentz en el terreno de juego.
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Cobertura (8)
- Vikings preparan cambio y Carson Wentz tomaría el lugar de Kyler Murray: esta es la razón Primero y Diez · hace 12 h
- Malas noticias para los Vikings: Confirman baja de Kyler Murray para enfrentar a los Buffalo Bills Excélsior · hace 12 h
- Cris Carter ve a Lamar Jackson como opción para los Vikings AhoraMismo.com · hace 12 h
- Gronkowski propone un mariscal para los Vikings sin Murray AhoraMismo.com · hace 12 h
- NFL: Ante la lesión de Murray, los Vikings eligen a Wentz como su quarterback titular La Tribuna (México) · hace 12 h
- Parte médico lesión Kyler Murray: qué le pasa, qué lesión tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perderá con Minnesota Vikings en la NFL DAZN · hace 12 h
- Minnesota La decisión de los Vikings de dejar en el banquillo a « Kyler » Murray hace que Carson Wentz se convierta en el nuevo titular QB Fox News · hace 12 h
- Carson Wentz será QB titular de Vikings vs. Bills ESPN Deportes · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién será el quarterback titular de los Vikings contra los Bills?
Carson Wentz tomará el lugar como mariscal de campo titular.
¿Por qué no jugará Kyler Murray?
Los reportes confirman su baja por lesión para enfrentar a los Buffalo Bills.
¿Qué medios cubren esta decisión?
La noticia es reportada por ESPN Deportes, La Tribuna, Fox News, DAZN, Excélsior y Primero y Diez, entre otros.
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