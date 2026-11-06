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Carson Wentz será QB titular de Vikings vs. Bills

Carson Wentz asumirá la titularidad como mariscal de campo de los Minnesota Vikings frente a los Buffalo Bills.

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El resumen

Los aficionados de los Minnesota Vikings verán a Carson Wentz como quarterback titular en el próximo encuentro contra los Buffalo Bills, según confirman medios como ESPN Deportes y La Tribuna. Este cambio en la alineación ocurre a raíz de la confirmación de la baja por lesión de Kyler Murray, un panorama que ha generado diversas reacciones y propuestas en el análisis deportivo por parte de figuras como Cris Carter y Gronkowski, quienes han mencionado otras opciones potenciales para la franquicia.

La cobertura actual detalla los reportes médicos en torno al estado físico de Murray y los preparativos del equipo en medios como DAZN, Fox News, Excélsior y Primero y Diez, mientras se anticipa el desempeño de Wentz en el terreno de juego.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién será el quarterback titular de los Vikings contra los Bills?

Carson Wentz tomará el lugar como mariscal de campo titular.

¿Por qué no jugará Kyler Murray?

Los reportes confirman su baja por lesión para enfrentar a los Buffalo Bills.

¿Qué medios cubren esta decisión?

La noticia es reportada por ESPN Deportes, La Tribuna, Fox News, DAZN, Excélsior y Primero y Diez, entre otros.

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