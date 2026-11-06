Luto en la cultura cubana: fallece el querido actor Héctor Echemendía

La noticia del fallecimiento de Héctor Echemendía fue difundida inicialmente por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y TV Yumurí. Posteriormente, medios como Cuba en Miami y Directorio Cubano detallaron que el actor murió a los 87 años, recordando su papel como Iznaga en la producción «Hermanos».

DIARIO DE CUBA añadió un dato geográfico específico al informar que el fallecimiento ocurrió en Bélgica, señalando además que Echemendía recibió el Premio Nacional de Televisión en 2020. No existen contradicciones entre los medios consultados sobre el hecho.

La cultura cubana se encuentra actualmente en estado de luto por la partida de quien es descrito por CiberCuba como un actor querido y un rostro inolvidable de la pantalla pequeña.