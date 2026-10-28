Anuncian cierres de vías en La Habana por acto de homenaje a Camilo Cienfuegos

Cubanos en todo el país rinden tributo al comandante Camilo Cienfuegos al cumplirse 67 años de su desaparición física, en una jornada de homenajes que incluye actos en La Habana, Las Tunas, Granma y Yaguajay. La cobertura periodística detalla cierres de vías en La Habana motivados específicamente por la realización de un acto de homenaje al Señor de la Vanguardia, según informa Cubadebate, mientras medios como Xinhua Español y la Agencia Cubana de Noticias documentan la participación de distintas generaciones.

Diversas publicaciones recuerdan la figura histórica del héroe del sombrero alón mediante artículos conmemorativos que también evocan la figura de Ernesto Che Guevara en el decursar de octubre. Asimismo, la Embajada de Cuba en la República de Guinea celebró un homenaje al comandante en el marco de las actividades asociadas a los cien años con Fidel, extendiendo la conmemoración más allá de las fronteras nacionales.

Los despachos informativos disponibles hasta el momento se centran en el registro de las actividades de tributo, ofrendas y las restricciones viales anunciadas, sin que la cobertura señale detalles adicionales sobre la duración de dichas medidas de tránsito.