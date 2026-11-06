Puerto Rico despide a Jennifer Barreto rumbo a Miss Universe
Jennifer Barreto recibe una emotiva despedida en Puerto Rico antes de partir hacia el certamen de Miss Universe.
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Respuestas rápidas
¿Quién es Jennifer Barreto?
Jennifer Barreto es Miss Puerto Rico 2026, según detalla la cobertura actual de los medios.
¿A dónde se dirige Jennifer Barreto?
Se dirige a la concentración previa al certamen de Miss Universe.
¿Qué medios cubren la partida?
El Vocero de Puerto Rico, LaPrensa.hn, El Nuevo Día y Primera Hora informan sobre su despedida.
El resumen
Jennifer Barreto partió rumbo a la concentración de Miss Universe en medio de una emotiva despedida donde recibió muestras de apoyo de su país con el lema "Esa corona se queda en casa". La cobertura de medios como El Vocero de Puerto Rico, LaPrensa.hn, El Nuevo Día y Primera Hora documenta los detalles de la despedida, las imágenes del respaldo público y los antecedentes sobre su rol como Miss Puerto Rico 2026.
La concentración oficial previa al certamen marca la siguiente etapa en la agenda de la representante, mientras el seguimiento mediático continúa enfocado en su participación y su trayecto hacia el evento internacional.
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Cobertura (5)
- “Esa corona se queda en casa”: Jennifer Barreto recibe emotiva despedida rumbo a Miss Universe El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
- ¿Quién es y a qué se dedica Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico 2026? LaPrensa.hn · hace 5 h
- Así fue la despedida de Jennifer Barreto previo a la concentración de Miss Universe El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
- En imágenes: Puerto Rico arropa a Jennifer Barreto antes de Miss Universe El Nuevo Día · hace 5 h
- Puerto Rico despide a Jennifer Barreto rumbo a Miss Universe Primera Hora · hace 5 h
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