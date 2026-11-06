Puerto Rico despide a Jennifer Barreto rumbo a Miss Universe

Jennifer Barreto partió rumbo a la concentración de Miss Universe en medio de una emotiva despedida donde recibió muestras de apoyo de su país con el lema "Esa corona se queda en casa". La cobertura de medios como El Vocero de Puerto Rico, LaPrensa.hn, El Nuevo Día y Primera Hora documenta los detalles de la despedida, las imágenes del respaldo público y los antecedentes sobre su rol como Miss Puerto Rico 2026.

La concentración oficial previa al certamen marca la siguiente etapa en la agenda de la representante, mientras el seguimiento mediático continúa enfocado en su participación y su trayecto hacia el evento internacional.