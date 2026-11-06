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Recorte del BdeM presiona al peso; cotiza a 18.77 por dólar

El peso mexicano cotiza a 18.77 por dólar tras el recorte de Banxico a la tasa de interés.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Recorte del BdeM presiona al peso; cotiza a 18.77 por dólar
  • Punto central: El peso mexicano cotiza a 18.77 por dólar tras el recorte de Banxico a la tasa de interés.
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Cobertura (11)

El resumen

El Banco de México recortó sorpresivamente su tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en el 6.25 por ciento, una decisión que presionó directamente al peso mexicano y llevó al tipo de cambio a cerrar al alza tras perder 18.30 centavos, cotizando a 18.77 por dólar. La medida ha generado repercusiones inmediatas en los mercados financieros, donde la reducción del carry trade y la vulnerabilidad ante las decisiones de la Reserva Federal figuran entre los principales factores señalados por analistas y medios como El Economista, El Financiero y La Jornada.

La cobertura destaca que esta baja en la tasa podría presionar el costo financiero de la deuda, según advertencias de Sura Investments, mientras se evalúa si este movimiento constituye el preludio de un próximo recorte. Medios como Yahoo Finanzas, Yahoo, N+ y France 24 han dado seguimiento a la reacción de la moneda y al impacto que este panorama económico genera sobre el tipo de cambio y las perspectivas financieras del país.

Los reportes no especifican aún las futuras medidas monetarias exactas que adoptará el banco central, por lo que la atención se mantiene sobre el comportamiento del peso y su sensibilidad ante las próximas directrices de la política monetaria nacional e internacional.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue la decisión de Banxico respecto a la tasa de interés?

El Banco de México recortó en 25 puntos base su tasa de interés para ubicarla en el 6.25 por ciento.

¿Cómo cotiza el peso mexicano tras el anuncio?

El tipo de cambio cerró al alza cotizando a 18.77 por dólar, tras perder 18.30 centavos.

¿Qué factores señalan los analistas sobre el impacto en la moneda?

La cobertura apunta a la reducción del carry trade, la vulnerabilidad ante las decisiones de la Reserva Federal y la presión sobre el costo financiero de la deuda.

Velocidad

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Banxico Peso mexicano Tipo de cambio Economía Tasas de interés

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