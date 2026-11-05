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Una de las mayores cadenas de comida rápida prueba combos económicos para captar clientes en Estados Unidos

McDonald's prueba nuevos combos económicos en Estados Unidos tras registrar una caída en las visitas de los clientes.

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  • Clave informativa: Una de las mayores cadenas de comida rápida prueba combos económicos para captar clientes en Estados Unidos
  • Punto central: McDonald's prueba nuevos combos económicos en Estados Unidos tras registrar una caída en las visitas de los clientes.
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El resumen

Las acciones de McDonald&#039;s se dispararon un 6,53% hasta alcanzar los 280,22 dólares, impulsadas por unas ganancias que superaron las previsiones, según indican los registros financieros recientes. El contexto de esta tendencia muestra que, a pesar de que el costo de vida elevado ha provocado una disminución en las visitas a los restaurantes en Estados Unidos, la caída en las ventas totales del trimestre se contuvo en un 0,2% debido a que cada cliente gastó una mayor cantidad de dinero.

Los consumidores afectados son aquellos que lidian con los altos costos de vida en territorio estadounidense, un sector que ha reducido sus frecuencias de visita a los establecimientos de comida rápida. Para captar de nuevo a este público, la compañía está probando nuevos paquetes de valor y combos económicos, una estrategia que el director ejecutivo (CEO) calificó como la pieza final que faltaba, quedando por ver los resultados concretos de estas pruebas en el mercado.

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Respuestas rápidas

¿Qué estrategia está probando McDonald's en Estados Unidos?

La cadena de comida rápida está probando nuevos paquetes de valor y combos económicos para captar clientes.

¿Cómo reaccionaron las acciones de la empresa?

Las acciones se dispararon un 6,53% hasta llegar a 280,22 dólares tras superar las previsiones de ganancias.

¿Cuál es la situación con las visitas de los clientes?

Las visitas a los restaurantes han disminuido debido al alto costo de vida, aunque el gasto mayor por persona mantuvo la caída de ventas trimestrales en solo un 0,2%.

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